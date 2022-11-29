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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: جائزة سومر تؤكد حصول الأفلام الجادة على التقييم المناسب

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "الضيف"، أنه سعيد بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم سينمائي فى مهرجان سومر العراقي، موضحًا أن العراق هى بلد الحضارة والثقافة والشعر والفنون، وهى فى الفترة الأخيرة تمر بظروف، ورغم ذلك متمسكة بعمل المهرجانات. 

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وأضاف إبراهيم عيسي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن العراق لها دور مهم فى مواجهة الظلام، وأن هذا المهرجان رغم تأجيله لمدة عامين بسبب كورونا، تم الإصرار على عقد المؤتمر.


ولفت إلى أن حصوله على جائزة من مهرجان العراق، يعتبر فخرا كبيرا له، وأنه فى سعادة بتقييم هذا العمل، و حصول البطل والمخرج على أفضل ممثل و مخرج.


وأشار إلى أن جائزة مهرجان سوم يؤكد أن الأفلام الجادة تحصل على التقييم المناسب، وأن الفيلم يتحدث عن دور القوى الناعمة وأهمية القوى الناعمة فى مواجهة التطرف و الإرهاب.


وتابع :" الجائزة التى حصل عليها الفيلم تعد عاملا تحفيزيًا للجمهور لمعاودة مشاهدته، وأن العمل الفنى له رسالة و يهتم بعدد كبير من المواطنين".


وأوضح أنه مهتم بمشاهدة الأفلام بشكل يومي، مؤكدًا :" كل يوم بشوف فيلم". 

 


 

الضيف إبراهيم عيسى مهرجان سومر مهرجان سومر العراقي الحضارة الثقافة المهرجانات

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