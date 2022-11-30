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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيتعالج منذ 7 سنوات.. لماذا قتل موظف بشركة بترول والدته في عين شمس؟ |تفاصيل

صدى البلد

الوظيفة عامل بشركة بترول، والتهمة قاتل والدته في منطقة النعام بحي عين شمس، تلك المنطقة كانت شاهدة على جريمة قتل سيدة عجوز تخطى عامها 75 من العمر.

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صدى البلد، يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة.

البداية

شهدت منطقة النعام في حي عين شمس، جريمة قتل بشعة، عندما انهال مهتز نفسيًا على والدته بالضرب بعصا خشبية حتى الموت؛ بسبب طردها له من شقتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة عين شمس، تلقى إشارة من مستشفى حكومي، يفيد باستقباله سيدة عجوز- 75 سنة، مصابة بكدمات ونزيف داخلي؛ نتيجة اعتداء بالضرب.

وأوضحت التحقيقات، أنه بانتقال رجال المباحث إلى مكان محل الواقعة، وبالفحص والتحري؛ تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وتبين أنه يعمل موظفًا بشركة للبترول، ومقيم مع والدته- المجني عليها-؛ بسبب تركه منزل الزوجية في المعادي، لخلافات مع زوجته.

كما تبين من التحريات، أن المتهم كان دائم الاعتداء على والدته العجوز، وتم تأييد ذلك؛ حسب أقوال شقيقيه، اللذين يعملان في شركة بترول.

التحريات بينت أيضا أن المتهم يتلقى العلاج النفسي منذ نحو 7 سنوات بإحدى المصحات النفسية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل والدته في منطقة عين شمس .

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