مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يحمي زواج المثليين

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36 ، قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.

وفور إقرار النص في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وبإقراره في مجلس الشيوخ سيعود مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر يتوقع حصوله بسرعة، قبل أن يُحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.

وقبل التصويت، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقارطي، تشاك شومر، إنه كان يرتدي نفس ربطة العنق التي كان يرتديها في حفل زفاف ابنته وزوجتها، وقال للصحفيين "الأمر شخصي بالنسبة لي".

وتمت الموافقة على قانون احترام الزواج، بإجماع من الديمقراطيين، و12 صوتا من الحزب الجمهوري، بعد رفض 3 تعديلات قدمها الجمهوريون المعارضون لمشروع القانون.