الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية اليوم.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، نظرا لتأثرنا بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، إضافة إلى كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم من المتوقع أن تصل ل24 درجة، ولكنها تعتبر حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، موضحة أن الأجواء بالصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة، ولكن مع دخول ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس نبدأ نشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية.

وتابعت أنه مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، حيث تصل الصغري ل15 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وبعض المناطق من شمال الصعيد تصل ل10 و11 درجة مئوية، والأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء.