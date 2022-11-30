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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي يبدأ جولة لبابوا غينيا الجديدة وفيجي وأستراليا وتايلاند

صدى البلد

 أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جولة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية جون باس، التي تبدأ اليوم الأربعاء إلى بابوا غينيا الجديدة وفيجي وأستراليا وتايلاند لمدة 7 أيام، تعد بمثابة رمز لالتزام الولايات المتحدة الدائم بدعم الديمقراطية والازدهار والأمن في بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو، كما تعكس التزام أمريكا بالمنطقة وللمشاركة بشكل هادف مع دول المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا بروح الشراكة والصداقة.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية سيحضر خلال زيارته بورت مورسبي، حفل مراسم افتتاح المجمع الجديد للسفارة الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة، وتضع السفارة الجديدة أساسًا أكثر قدرة على الاستمرار في تطوير وتعميق علاقاتنا مع المنطقة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن باس سيلتقي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب؛ لمناقشة التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيط الهادئ والجهود المبذولة لتعميق مشاركتها مع بابوا غينيا الجديدة.
وأشار البيان، إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يتوجه إلى فيجي وأستراليا وتايلاند لزيارة المواقع الأمريكية الدبلوماسية ولقاء الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم وموظفيها المعينين محليًا.

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