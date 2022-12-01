عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : موازنة النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة الأسبوع المقبل

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد إجتماعاتها الأسبوع المقبل أيام الأحد والأثنين والثلاثاء مع عودة إنعقاد جلسات مجلس النواب.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب خلال إجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل أيام الأحد والأثنين والثلاثاء.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تم تأجيل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 ، خاصة وأنها ممتدة حتى شهر مارس من العام المقبل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد مواجهة وزير السياحة، أحمد عيسى، بنحو 72 أداة رقابية، قام الوزير فيها بالرد على طلبات الأعضاء.

 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.  

وجاء في رد الوزير، أنه خلال الثلاث شهور الماضية كان هناك استعداد لقمةالمناخ ، وتم التأكد من جاهزية الفنادق لاستيعاب ضيوف القمة الذي نجحت مصر في تنظيمها.  

وأكد أن  مصر تستحق استقبال عدد أكبر من السياح، لذا أعدكم بالاهتمام بدعم قطاع السياحة والتعامل مع التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها الوزير السابق خالد العناني عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، "دراسة بها جودة و احترافية".  

وقال: هذه الدراسة كشفت أن السياح يريدون زيارة مصر، قائلا: المشكلة ليست في طلب ولكن في العرض، مشيرا إلى العمل من أجل مواجهة كافة المشكلات. 

وتابع وزير السياحة: وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل التحديات التي تتعلق بالعرض، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح، قائلا: من بين هذه الحلول مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي، وهو ما تم تنفيذه بعد عقد جلسات مع وزير الطيران.‎

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لسات مجلس النواب طلبات الإحاطة النواب بيان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح في الثلث الأول من جمادى.. فضلها وحكم الاكتفاء بـ 100 تسبيحة؟

مكاسب هائلة في بورصة أمريكا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسبيح الشروق وصلاته.. نافلة وذكر يضمنان الرزق الوفير

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ