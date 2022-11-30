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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسريب بيانات.. خبير يوضح حقيقة اختراق تطبيق واتساب

واتساب
واتساب

كشف أحمد السخاوى خبير التكنولوجيا  حقيقة تعرض تطبيق واتساب لعملية إختراق وطرق حماية وسائل التواصل الاجتماعى من عمليات القرصنة  .

 

وقال “السخاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ،  إن هناك مزاعم قالت إن هناك عمليات قرصنة واختراق لتطبيق واتساب ولكن أثبت عدم صحته ولكن حقيقة الأمر تعود لوجود تسريب فقط فى التطبيق فى عام 2018 دون وجود عمليات تسريب لبيانات العملاء أو سحبها من بعض البرامج والتطبيقات التكنولوجية .

 

وأشار إلى أن التقارير كشفت فى عام 2018  أنه تم التلاعب بقاعدة البيانات الخاصة بصتطبيق واتساب وحدث عملية اختراق لبيانات العملاء ولكن لم يحدث أى تسريب أو عمليات اختراق حالية لتطبيق " الواتساب " عكس ما روج البعض من إشاعات أطلقت مؤخرا بهدف إحداث العشوائية وإثارة البلبلة لمستخدمى التواصل الاجتماعى  ، ونصح بعدم بحفظ أو كتابة أى بيانات أو ايميلات شخصية على تطبيقات التواصل الاجتماعى تجنبا للاختراق ويجب استبدال الأمر بحفظها على ملفات الهاتف المحمول واختيار كلمات سر قوية يصعب اختراقها .

 

 

 

تطبيق الواتس اب التكنولوجيا هذا الصباح العملاء التواصل الاجتماعي قاعدة البيانات

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