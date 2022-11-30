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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي فاروق : عندي 40 سنة ولا أخجل من ذلك

مى فاروق
مى فاروق

كشفت المطربة مي فاروق، عمرها الحقيقي، وقالت عندي 40 سنة، واحتفلت بعيد ميلادي خلال الأيام الماضية، فميلادي 9-9-1982. 

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وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

وتحدثت عن الحفلات المقبلة لها، وقالت عندي حفلة فى السعودية و الكويت و سلطنة عمان و الشارقة".

ولفتت إلى أنها تتمنى أن يكون لها حفلات بشكل مستمر، ويصبح لها البوم أغاني، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل تكلفة انتاج الأغانى، ولكن تسعى لعمل ذلك.

وأوضحت أنها تتمنى أن تعمل أغانى بشكل فردي، لآن الألبوم يتكلف أموال كثيرة.

 

مي فاروق قناة صدي البلد شيرين سليمان صدى البلد السعودية الكويت

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