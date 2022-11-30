كان شكلي صعب.. مي فاروق تكشف سر فقدانها لوزنها| فيديو

كشفت المطربة مي فاروق، تفاصيل فقدانها لوزنها، وقالت: "أنا عملت عملية تكميم معدة منذ 3 سنوات".

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها اتخذت قرار العملية؛ بعد السير فى أكثر من طريق لفقدان الوزن، ولم تتمكن من ذلك.

وتابعت: "مش هقول زي اللى بيقول، أنا عملت رجيم، وكلام غير صحيح، لأ، أنا عملت عملية، ودي حاجة مش عيب".

وأعربت عن سعادتها بعد فقدان الوزن، وقالت: "حسيت بنفسي بعد فقدان الوزن، ففقدان الوزن الزائد؛ يعطي للشخص ثقة بالنفس".

ولفتت إلى أنها كانت تغضب من أي شخص كان يقول لها: "يا ريت تخسي"، بس بعد فقدان الوزن؛ سعيدة، وفخورة بنفسي.

وأشارت إلى أنها كانت تقول لـ نفسها في فترة زيادة الوزن: "الناس لها الصوت مش الشكل"، لكن الحقيقي كان شكلي صعب.