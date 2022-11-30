قفلت عليك باب التربة .. انهيار والدة عريس شبرا الخيمة بعد مصرعه

انهارت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، على الهواء وقالت “بدل ماقفل عليك باب الشقة وافرح بيك قفت عليك باب التربة انت ميت شهيد، وانت شهيد في الجنة وهما هيموتوا كفرة".



وقالت والدة مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، "ابنى داخل المستشفى والدكاترة مضوني على وفاته رغم انهم حاولوا معاه" .



وتابعت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، ابني قعد 8 ايام الرئة متوقفة، وقلبه كان واقف في العلمية، وابنى اتعمله رعاية في غرفة العمليات"

وأشارت والدة مصطفى “الواد اللى موت ابني ليه 11 اخ غير البلطجية اللي حواليه”.



