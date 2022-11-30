تامر أمين عن فوز تونس على فرنسا بالمونديال: برشا برشا يا مدلل

أشاد الإعلامي تامر أمين، بأداء منتخب تونس أمام منتخب فرنسا، اليوم، في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" برشا برشا يا مدلل ، ومنتخب تونس أسعدنا ".

وأضاف تامر أمين :" كان نفسنا إنجاز تونس يتوج بالتأهل لدور الـ 16 من المونديال لكن تونس خرجت من الباب الكبير وبرأس مرفوعة في السماء ".

واكمل تامر امين :" تونس استطاعت الفوز على فرنسا بطل العالم والمرشح الأول للفوز بالمونديال ".

ولفت تامر امين :" فرنسا كانت تلعب لمدة 70 دقيقة في المبارة بالصف التاني من اللاعبين لكنه في النهاية منتخب فرنسا ".

وتابع تامر أمين :" منتخب تونس دفع اليوم فاتورة الهزيمة امام أستراليا والأداء السيء الذي قدمه في هذه المباراة ".