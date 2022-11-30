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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن فوز تونس على فرنسا بالمونديال: برشا برشا يا مدلل

تامر أمين
تامر أمين

 أشاد الإعلامي تامر أمين، بأداء منتخب تونس أمام منتخب فرنسا، اليوم، في منافسات كأس العالم قطر 2022.

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وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" برشا برشا يا مدلل ، ومنتخب تونس أسعدنا ".

وأضاف تامر أمين :" كان نفسنا إنجاز تونس يتوج بالتأهل لدور الـ 16 من المونديال لكن تونس خرجت من الباب الكبير وبرأس مرفوعة في السماء ".

 واكمل تامر امين :" تونس استطاعت الفوز على فرنسا بطل العالم والمرشح الأول للفوز بالمونديال ".

 ولفت تامر امين :" فرنسا كانت تلعب لمدة 70 دقيقة في المبارة  بالصف التاني من اللاعبين لكنه في النهاية منتخب فرنسا ".

 وتابع تامر أمين :"  منتخب تونس دفع اليوم فاتورة الهزيمة امام أستراليا والأداء السيء الذي قدمه في هذه المباراة ".

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