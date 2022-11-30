تعدت 2 تريليون دولار.. الاتحاد العربي للتحول الرقمي يكشف أهمية الرقائق الإلكترونية| فيديو

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، أن القيمة السوقية للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تعدت 2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الصين وحدها لها استثمارات سنوية بما يعادل 300 مليار دولار.

وقال عبد الوهاب غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن القيمة التسويقية للرقائق الإلكترونية ضخمة.

الرقائق الإلكترونية العمود الفقري لصناعة التكنولوجيا

وتابع رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، أن الرقائق الإلكترونية، تعتمد على أشباه الموصلات، وتعتبر العمود الفقري لصناعة تكنولوجيا المعلومات.