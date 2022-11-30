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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم خروجه من كأس العالم.. هند صبري تهنئ منتخب تونس بهذه الكلمات

هند صبري
هند صبري

هنأت الفنانة هند صبري، المنتخب التونسي بالفوز على فرنسا، في مبارة كأس العالم، التي خاضها اليوم.

ونشرت هند صبري، عدة صور من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلقت عليها: “ربحنا أبطال العالم وراسنا عالي .. مبروك علينا الفرحة .. شكرا نسورنا.. شكرا نسور قرطاچ على الراس عالي، شكرا فكرتونا إن الحلم عمره ما يكون مستحيل .. إذا تونس يوم أرادت؛ فلا بد أن يستجيب يوم القدر”.

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يذكر أن الفنان هاني شاكر، احتفل بفوز منتخب تونس على منتخب فرنسا في كأس العالم، وذلك عبر رسالة وجهها للمنتخب التونسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب هاني شاكر :"مبروك منتخب تونس الشقيق الفوز علي فرنسا رغم الخروج من البطولة، لكن عملتوا مباراة رائعة، وشرفتوا الكرة العربية".

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب على معلول لاعب المنتخب التونسي، من مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022.

وظهر علي معلول في الصورة وهو يحاول توقيف الأمن؛ بعد أن حاولوا إخراج أحد المشجعين عقب اقتحامه للملعب.

وودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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