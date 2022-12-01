اكتئاب ومرض نفسي.. دفن شاب قفز من الطابق الثامن بالطالبية

صرحت نيابة العمرانية بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من الطابق الثامن بمنطقة الطالبية بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحه لتحديد سبب الوفاة.

وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وقررت استدعاء اسرته لسماع اقوالهم.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة ثلاثيني أسفل أحد العقارات بمنطقة الطالبية.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الثلاثيني كان يمر بأزمة نفسية ويعاني من حالة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة دفعته إلى التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثامن.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة اخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بشارع مروان حماد من شارع العروبة نطاق قسم الطالبية.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الغرب وبالفحص والمعاينة تبين سقوط "فخري.أ.ف"، 34 سنة، من الطابق الثامن.

واستمع المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية إلى أقوال أسرة المتوفي وشهود العيان وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته وأنه تخلص من حياته عن طريق إلقاء نفسه من مسكنه.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.