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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن هناك توقعات بأن منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك" وحلفاءها سوف تحافظ على معدلات الإنتاج ثابتة بعد أن حولت اجتماعها إلى اجتماع عبر الإنترنت وسط حالة من عدم اليقين تحيط بآفاق السوق المستقبلية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألمح مندوبو تحالف "أوبك+" إلى احتمال أن تدرس السعودية وشركاؤها تخفيضًا إضافيًا في الإنتاج في الاجتماع الذي ينعقد يوم الأحد، والذي كان مقررًا آنذاك أن يعقد في مقر التكتل الرئيسي في فيينا.

غير أن الآراء تتغير مع قرار المنظمة عقد جلسة افتراضية بدلاً من الاجتماع المباشر، فرغم احتمال مناقشة زيادة الكمية المقرر تخفيضها من إنتاج النفط، يتوقع قطاع عريض من المحللين والمسؤولين في "أوبك+" أن التحالف لن يغير معدلات الإنتاج الحالية.

ونقلت "بلومبرج" عن المحللين قولهم إن منظمة الدول المنتجة للبترول وشريكاتها تواجه تلالاً من الغموض في الوقت الراهن حتى أنها لا تستطيع تغيير المسار. فتوقعات الطلب في الصين ليست واضحة، والدبلوماسيون الأوروبيون مازالوا غارقين في مساوماتهم حول وضع سقف لأسعار صادرات النفط من دولة عضو في "أوبك+"، هي روسيا.

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ذكرت الوكالة أن قرار تمديد العمل بأهداف الإنتاج الحالية قد يمنح التحالف الذي يضم 23 دولة وقتًا كافيًا لدراسة تأثير تغيير السياسة التي أعلن عنها في شهر أكتوبر الماضي: أي تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا تدخل حيز التنفيذ في شهري نوفمبر وديسمبر.

وتواجه قدرة التحالف على التخطيط للمستقبل عرقلة من تفاوض الحكومات الأوروبية حول وضع إجراءات لعقاب روسيا على غزو أوكرانيا. وقد توقفت المباحثات حيث يعاني الاتحاد الأوروبي في تقييم ودراسة السقف السعري على المبيعات الروسية، وسط ضغوط بعض الدول من أجل فرض مستوى منخفض يكبل قدرة موسكو على تسويق إنتاجها.

اوبك النفط أوكرانيا روسيا السعودية

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