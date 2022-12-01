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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة رسمية جديدة لسيارتي سيتروين C4 و C5 إير كروس

صدى البلد

شهدت أسعار سيارتي سيتروين C4 و C5 اير كروس موديل 2023 زيادات رسمية جديدة على جميع فئاتهم المطروحة في السوق المحلي المصري، وتقدر الزيادة بـ 30 ألف جنيه.

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زيادة تصل إلى 30 ألف جنيه على أسعار سيتروين C-elysee موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 659,900 جنيه.

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 669,900 جنيه.

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 719,900 جنيه.

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 729,900 جنيه.

 

مواصفات سيتروين C4 موديل 2023

حصلت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 على محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 749,990 جنيه       

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 814,900 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 899,900 جنيه

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تعتمد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 على محرك 4 أسطوانات، بسعة تبلغ 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 6 سرعات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.4 ثوان.

 

 

بورصة السيارات سيتروين سيتروين C4 موديل 2023

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