"اليونسكو" تهنئ مصر بتسجيل رحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث غير المادي

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التهنئة لمصر على تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي والمنعقدة بمدينة الرباط بالمغرب.

من جانبها، وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر والتهنئة لفرق العمل التي بذلت جهودا دؤوبة منذ اللحظة الأولى لطرح الفكرة ومن ثم إعداد ملف قوي والتقدم به والنجاح في تسجيله كتراث إنساني غير مادي، وذلك في إطار تضافر جهود وزارتي الخارجية والثقافة والتي كللت بالنجاح في حشد تأييد الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي و تسجيل عنصر مصري جديد.

وعن الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة ، قال موقع اليونسكو الرسمي" في كل عام ، يتم إحياء ذكرى هذا الحدث من خلال مهرجانين يشارك فيهما المصريون بأعداد كبيرة ، بمن فيهم مسلمون ومسيحيون من جميع الأعمار والأجناس".

وتابع الموقع الرسمي : يضم ملف تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة حدثان هما "عيد مجيء العائلة المقدسة إلى مصر" ، وهو حدث ليوم واحد يقام بشكل عام في بداية شهر يونيو، أما الحدث الثاني ، فهو "ميلاد العذراء" ، وهو وليمة تقام في العديد من البلدات والمدن ، بما في ذلك درونكا بأسيوط والقاهرة، بين مايو وأغسطس، وتشمل الأنشطة التي تقام في هذه الاحتفالات الغناء والألعاب التقليدية والرسم على الجسد وإعادة تمثيل الرحلة والمواكب الدينية والعروض الفنية ومشاركة الأطعمة التقليدية، حيث تمتلئ الاحتفالات بالوظائف الاجتماعية والمعاني الثقافية، بما في ذلك النسيج الاجتماعي والثقافي الموحد بين المسيحيين والمسلمين الذي ظهر خلال الاستعدادات والاحتفالات.

كما ترتبط الفعاليات أيضًا بتقديم الخدمات التطوعية للزوار من قبل السكان المحليين وتبادل الهدايا، و تنتقل المعرفة والمهارات من خلال الكنائس والأديرة ، داخل العائلات ، ومن خلال المشاركة النشطة في الطقوس.