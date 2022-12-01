12 سفينة بالأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد خلال نوفمبر

استقبلت أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة 12 سفينة لشحن البضائع العامة خلال شهر نوفمبر بواقع 6 سفن لشحن خام الكلنكر، متجهة إلى كوت ديفوار وغانا والكاميرون.

وتعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر.

كما استقبل الميناء 5 سفن ملح متجهة إلى دول شرق أوروبا رومانيا وبلغاريا ومونتينجرو ولاتفيا، بالإضافة إلى سفينة أسمنت متجهة إلى غانا.

يأتي ذلك فى إطار رؤية الهيئة الاقتصادية في فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير البضائع العامة عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.



وتعمل الهيئة دائما على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التى أحرزتها موانئ بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.