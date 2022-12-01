عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

الغضبان ..مشروع حصر
الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا موسعا،  بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة اصول الدولة. 

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية،  وعدد من الأجهزة المعنية المختصة بالشأن بمحافظة بورسعيد.

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

واستعرض محافظ بورسعيد، نتائج ومستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، كما استعرض شرحا من مسئولي إدارات التحول الرقمي وإدارة أصول وأملاك الدولة حول آخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة، وتعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف المحافظات.

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

كما استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في تطبيق منظومة البصمة العقارية بمحافظة بورسعيد والتي تتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل  كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص. 

ونوه بأن المشروع يهدف لتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، و هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

رئيس جامعة بورسعيد يكرم 55 طالبا من الكليات وأوائل الخريجين

دعما للقيادات الشابة.. سليمان منسقا إعلاميا ومصطفى للعلاقات العامة بجامعة بورسعيد

و أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية و دورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة  ،  متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق التحول الرقمي فى محافظة بورسعيد وانعكاسها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنية والجهات المشاركة. 

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي، ولا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هى نواة المشروعات القومية و تعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التحول الرقمي الثروة العقارية الاصول العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في محلات الصياغة.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ 165 ألف جنيه.. اركب BMW 523i أوتوماتيك

قرينة ملك البحرين: المرأة تبوأت مكانة متقدمة في المناصب القيادية

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مش مجرد شكل حلو..السيسي: حققنا في المدن الجديدة متطلبات متعددة منها حماية الشواطئ

"هياكل الدولة".. الرئيس السيسي يحذر المصريين من أمر كارثى

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تشير للإصابة بأخطر أنواع السرطان

5 أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي.. احترس من تسخينها فى الميكروويف

في اليوم العالمي لـ الإيدز|عادات خاطئة منتشرة تعرضك له فلا تستخف بها

هتجبلك كوابيس .. أطعمة احذر تناولها قبل النوم

فيديو

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ