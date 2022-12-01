عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا موسعا، بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة اصول الدولة.

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعدد من الأجهزة المعنية المختصة بالشأن بمحافظة بورسعيد.

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

واستعرض محافظ بورسعيد، نتائج ومستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، كما استعرض شرحا من مسئولي إدارات التحول الرقمي وإدارة أصول وأملاك الدولة حول آخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة، وتعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف المحافظات.

الغضبان ..مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي

كما استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في تطبيق منظومة البصمة العقارية بمحافظة بورسعيد والتي تتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص.

ونوه بأن المشروع يهدف لتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، و هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

و أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية و دورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة ، متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق التحول الرقمي فى محافظة بورسعيد وانعكاسها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنية والجهات المشاركة.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي، ولا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هى نواة المشروعات القومية و تعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات.