ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صمته لأول مرة بعد واقعة دهسه قميص منتخب المكسيك، في غرفة الملابس.

تهديد ميسي من كانيلو ألفاريز

وخلال احتفال نجوم الأرجنتين بالفوز على المكسيك داخل غرفة تبديل الملابس، ظهر ليونيل ميسي وهو يركل قميص المكسيك بقدمه، ثم وقف عليه بقدميه وهو يرقص مع باقي اللاعبين، في مشهد اعتبره البعض إهانة لمنتخب المكسيك.

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وللمزيد حول تهديد ميسي على يد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز بعد إحدى مباريات كأس العالم 2022 المقام في قطر وكيف رد ليونيل ميسي على التهديد وبماذا علق الملاكم الأمريكي مايك تايسون شاهد الفيديوجراف التالي: