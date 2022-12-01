اليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة لـ 300 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة اليسا بنجاح أغنية “من أول دقيقة ” وتحقيقها 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت اليسا عبر حسابها بتويتر بوستر الاغنية وعلقت عليه “ 300 مليون بوسة ليكوا".

حفل اليسا بالكويت

أحيت المطربة اللبنانية إليسا م حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بالكويت، وقدمت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.



وحرصت إليسا قبل الصعود إلى الحفل على عمل أكثر من لقاء إعلامي للحديث عن أعمالها الجديدة وسلسلة الحفلات التى تستعد لها خلال الفترة القادمة.



وخلال لقائها وردا على سؤال بعض الصحفين حول سبب ارتدائها قفازا فى يديها منذ فترة أكدت إليسا أنها تعرضت لجرح قطعي في يديها واضطرت على أثره استخدام هذا القفاز حتى لا يظهر الجرح أمام عدسات الكاميرات متمنيا الشفاء منه فى القريب العاجل.

إليسا تدعم أنغام وتتمنى لها الشفاء





حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على دعم الفنانة انغام بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة , وكتبت اليسا عبر حسابها بتويتر :"كل الدعاء بشفائك العاجل وعودتك لجمهورك ونشاطك متل الأول وأفضل .. الحمدلله على سلامتك ويا رب أزمة وتعدي".







