بأقل التكاليف .. طريقة عمل الوافل بالمنزل بدون مكينة

يعد الوافل من أكثر الحلويات التي انتشرت بشكل كبير ويعشقها الكثير ولكن صعب تقديمها بالمنزل لأنها تحتاج إلي جهاز الوافل الكهربائي ولكن نقدم لكي اليوم طريقة عمل الوافل بدون جهاز

طريقه عمل وافل بدون مكينه حيث يمكن تحضيره من خلال قالب وافل سليكون سعره لايتخطي ال ٢٠ جنيه من محلات الادوات المنزلية

طريقة عمل الوافل

100 جم زبده سائله ( 1/2 كوب )

150 جم. سكر ( 3/4 كوب )

3 بيض

100 مللي لبن ( 1/2 كوب )

200 جم. دقيق ( 1 1/2 كوب )

1/2 باكوو بيكنج بودر

رشه ملح

فانيلا

للزينة :

كريمه مخفوقة

فراوله طازجة

الطريقه :

يخلط البيض مع السكر، ثم يضاف الزبده و اللبن و الفانيلا و يقلب جيدا.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بوودر و الملح، و يقلب الخليط جيدا.

يوضع قالب الوافل على صاجة فرن البوتوجاز .

يصب الخليط بواسطه مغرفه في قالب الوافل ويوضع في الفرن .

تزين الوافل بالكريمه المخفوقه والفراولة وصوص الشيكولاته .

ويمكن رش السكر البودرة عليها.

ملحوظة:

يمكن عمل الوافل بالشيكولاته ، يضاف 3 ملعقة كبيرة كاكاو مع قليل من اللبن و تقلب مع الخليط السابق.