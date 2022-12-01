عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءت احترازية في جميع مدارس الجمهورية، بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي والأمراض المعدية بشكل عام، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تحميل دليل وزارة الصحة والسكان الخاص بالوقاية، والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية.

 كما انتشرت مؤخراً أنباء عن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم " إن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم انه لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس. 

ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن إجراءات وزارة التربية والتعليم تجاه الفيروسات الجديدة، شاهدوا الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد الفيروس المخلوي التنفسي الأمراض المعدية وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

قناة مفتوحة عبر النايل سات تبث مباراة ألمانيا وكوستاريكا في المونديال

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حجب أطنان أرز ..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

الطريق إلى الله تعالى مليء بالفتن والمصاعب .. علي جمعة يصحح الخطأ الشائع

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

لابسة نجفة.. درة بإطلالة مثيرة للجدل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

إجراء عاجل من ألمانيا للدفاع عن دول حلف الناتو.. تفاصيل

تبدأ من 15 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

أبهرت الجميع.. شاهد فستان ياسمين صبري على الريد كاربت بالسعودية

أحلى عيد ميلاد في حياتي.. يوسف ناشئ نادي شربين يحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي

فستان أنيق .. بشرى بإطلالة أنيقة على الريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

هل تغير موعد إجازة نصف العام الدراسي؟ التعليم تحسمه ..فيديو

لبلبة وهالة صدقي وكريم فهمي ونيللي كريم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ