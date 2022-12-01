قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءت احترازية في جميع مدارس الجمهورية، بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي والأمراض المعدية بشكل عام، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تحميل دليل وزارة الصحة والسكان الخاص بالوقاية، والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية.

كما انتشرت مؤخراً أنباء عن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم " إن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم انه لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس.

ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن إجراءات وزارة التربية والتعليم تجاه الفيروسات الجديدة، شاهدوا الفيديو التالي: