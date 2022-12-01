خبير: الاقتصاد المصري سيشهد نقلة بقيادة إقليمي الصعيد وسيناء

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الأسبق، إن تنمية الصعيد من الملفات التي تعتبر أولوية قصوى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهذا واضح من إنشاء 8 مدن ذكية على أرض الصعيد، خلاف اهتمام الدولة بتوطين بعض المشرعات الكبرى في الصعيد مثل مدينة النباتات الطبية في بني سويف، وإنشاء الميناء الجاف بميناء سوهاج الجديدة، خلاف مشروع بنبان لإنتاج الطاقة من الشمس، وهذا يعتبر درة المشروعات في مجال الطاقات المتجددة على مستوى العالم.

وتابع "مسعود"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح القعيد عبر تطبيق زووم، ببرنامج "صوت الصعيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك توجه ورغبة شديدة من القيادة السياسية لتحقيق التنمية في الصعيد، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نقلة اقتصادية بقيادة إقليمي الصعيد وسيناء، وهذا سيعود على الدولة ككل بالرخاء.

ولفت إلى أن طريق سوهاج الوادي الجديد محور تنموي سيخلق فرصة كبيرة جدا للتنمية في المحافظتين، ويساهم في التوجه للتصنيع الزراعي، وهذا من شأنه أن يغير الدخل المحلي في هذه المناطق، مشددًا على ضرورة دعم اللامركزية في عملية الاستثمار.

الصعيد في حاجة لإنشاء منطقة اقتصادية

وقال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الأسبق، إن الدولة المصرية تتوسع حاليًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهذا واضج في إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية، موضحا أن برنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي موجهة لسوهاج وقنا بصفة أساسية، ويبلغ حجم هذا البرنامج ما يقارب المليار دولار.

وتابع "مسعود"، أن هناك حاجة لبناء قدرات أبناء الصعيد لكي يكونوا قادرين على الانضمام للمشروعات التي تنفذ في الصعيد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء كم كبير من المشروعات في بني سويف، وهذا قلل الهجرة الداخلية في الصعيد.

وأوضح أن الصعيد في حاجة لإنشاء منطقة اقتصادية بصورة مماثلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن هذا يحقق اللامركزية، وييسر عملية ترخيص الأراضي ومنح الرخص، والاستفادة من الظهير الصحراوي الغربي في إنشاء مناطق اقتصادية بما يحقق نقلة اقتصادية كبرى للصعيد، وللدولة المصرية.

ولفت إلى أن المواطن الصعيدي يتسم بصفات تجعله يحقق بصمات كبيرة في أي عمل، موجهًا رسالة لأبناء الصعيد قائلاً: "الاجتهاد ثم الاجتهاد، فالدولة تهتم جدا بالصعيد".