عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الاقتصاد المصري سيشهد نقلة بقيادة إقليمي الصعيد وسيناء

صدى البلد

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الأسبق، إن تنمية الصعيد من الملفات التي تعتبر أولوية قصوى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهذا واضح من إنشاء 8 مدن ذكية على أرض الصعيد، خلاف اهتمام الدولة بتوطين بعض المشرعات الكبرى في الصعيد مثل مدينة النباتات الطبية في بني سويف، وإنشاء الميناء الجاف بميناء سوهاج الجديدة، خلاف مشروع بنبان لإنتاج الطاقة من الشمس، وهذا يعتبر درة المشروعات في مجال الطاقات المتجددة على مستوى العالم.

 

وتابع "مسعود"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح القعيد عبر تطبيق زووم، ببرنامج "صوت الصعيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك توجه ورغبة شديدة من القيادة السياسية لتحقيق التنمية في الصعيد، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نقلة اقتصادية بقيادة إقليمي الصعيد  وسيناء، وهذا سيعود على الدولة ككل بالرخاء.

 

ولفت إلى أن طريق سوهاج الوادي الجديد محور تنموي سيخلق فرصة كبيرة جدا للتنمية في المحافظتين، ويساهم في التوجه للتصنيع الزراعي، وهذا من شأنه أن يغير الدخل المحلي في هذه المناطق، مشددًا على ضرورة دعم اللامركزية في عملية الاستثمار.

 

الصعيد في حاجة لإنشاء منطقة اقتصادية

وقال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الأسبق، إن الدولة المصرية تتوسع حاليًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهذا واضج في إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية، موضحا أن برنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي موجهة لسوهاج وقنا بصفة أساسية، ويبلغ حجم هذا البرنامج ما يقارب المليار دولار.  

 

وتابع "مسعود"، أن هناك حاجة لبناء قدرات أبناء الصعيد لكي يكونوا قادرين على الانضمام للمشروعات التي تنفذ في الصعيد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء كم كبير من المشروعات في بني سويف، وهذا قلل الهجرة الداخلية في الصعيد.

 

وأوضح أن الصعيد في حاجة لإنشاء منطقة اقتصادية بصورة مماثلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  لأن هذا يحقق اللامركزية، وييسر عملية ترخيص الأراضي ومنح الرخص، والاستفادة من الظهير الصحراوي الغربي في إنشاء مناطق اقتصادية بما يحقق نقلة اقتصادية كبرى للصعيد، وللدولة المصرية.

ولفت إلى أن المواطن الصعيدي يتسم بصفات تجعله يحقق بصمات كبيرة في أي عمل، موجهًا رسالة لأبناء الصعيد قائلاً: "الاجتهاد ثم الاجتهاد، فالدولة تهتم جدا بالصعيد".

بني سويف جامعة بنى سويف الإقتصاد المصرى تنمية الصعيد قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

قناة مفتوحة عبر النايل سات تبث مباراة ألمانيا وكوستاريكا في المونديال

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حجب أطنان أرز ..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

الطريق إلى الله تعالى مليء بالفتن والمصاعب .. علي جمعة يصحح الخطأ الشائع

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

لابسة نجفة.. درة بإطلالة مثيرة للجدل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

إجراء عاجل من ألمانيا للدفاع عن دول حلف الناتو.. تفاصيل

تبدأ من 15 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

أبهرت الجميع.. شاهد فستان ياسمين صبري على الريد كاربت بالسعودية

أحلى عيد ميلاد في حياتي.. يوسف ناشئ نادي شربين يحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي

فستان أنيق .. بشرى بإطلالة أنيقة على الريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

هل تغير موعد إجازة نصف العام الدراسي؟ التعليم تحسمه ..فيديو

لبلبة وهالة صدقي وكريم فهمي ونيللي كريم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ