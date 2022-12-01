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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنابري يسجل الهدف الأول لألمانيا أمام كوستاريكا بكأس العالم

جنابري
جنابري

تقدم منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بالهدف الأول أمام كوستاريكا ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وجاء الهدف بعد عرضية من دافيد راوم داخل منطقة الجزاء ليحولها جنابري رأسية على يسار الحارس كيلور نافاس داخل الشباك فى الدقيقة 10.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع كوستاريكا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في مونديال قطر.

تتصدر إسبانيا الترتيب بـ 4 نقاط، يليها اليابان ثم كوستاريكا بـ 3 نقاط، وتتذيل ألمانيا الترتيب.

الفرق الـ 4 لديها حظوظ للتأهل، ومنتخب ألمانيا لا بديل له سوى الفوز بالمباراة.

تشكيل ألمانيا ضد كوستاريكا


حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميش، زوله، روديجر، راوم.

خط الوسط: جوريتسكا، جوندوجان.

خط الوسط المهاجم: جنابري، موسيالا، ساني.

خط الهجوم: مولر.

منتخب ألمانيا كوستاريكا كأس العالم 2022 دافيد راوم جنابري كيلور نافاس

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