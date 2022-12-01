تربية حلوان: 15 ديسمبر آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن إطلاق جائزة (عضو هيئة التدريس المتميز)، وذلك من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

وكشفت كلية التربية جامعة حلوان أن إطلاق الجامعة لهذه المسابقة يأتي تحقيقاً لرؤية إدارة الكلية وتدعيماً لسعيها نحو تحقيق التميز والريادة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وخلق حافز يدفع إلى مزيد من التقدم والازدهار لكافة عناصر الكلية ومنسوبيها.

ونوهت ادارة الكلية أنه تاتي المسابقة تحقيقاً لرؤية إدارة الكلية وتدعيماً لسعيها نحو تحقيق التميز والريادة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وخلق حافز يدفع إلى مزيد من التقدم والازدهار لكافة عناصر الكلية ومنسوبيها.

و كشفت كلية التربية عن تفاصيل المسابقة انه تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي (أستاذ وأستاذ متفرغ) ، (أستاذ مساعد) ، (مدرس) ، و يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة



ونوهت انه يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/Z8iLqRjJrkr8ycL69



و اكدت كلية التربية ان آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة وتسليم الأعمال المطلوبة هو ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ وانه يجوز للجنة المشرفة حجب الجائزة في حالة ظهور ما يتعارض مع الشروط والمعايير المعلنة.