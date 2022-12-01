عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان: 15 ديسمبر آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن إطلاق جائزة (عضو هيئة التدريس المتميز)، وذلك من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي وذلك  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية . 

 

وكشفت كلية التربية جامعة حلوان أن إطلاق الجامعة لهذه المسابقة يأتي تحقيقاً لرؤية إدارة الكلية وتدعيماً لسعيها نحو تحقيق التميز والريادة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وخلق حافز يدفع إلى مزيد من التقدم والازدهار لكافة عناصر الكلية ومنسوبيها.

ونوهت ادارة الكلية أنه تاتي المسابقة تحقيقاً لرؤية إدارة الكلية وتدعيماً لسعيها نحو تحقيق التميز والريادة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وخلق حافز يدفع إلى مزيد من التقدم والازدهار لكافة عناصر الكلية ومنسوبيها.

 

و كشفت كلية التربية عن تفاصيل المسابقة انه  تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي (أستاذ وأستاذ متفرغ) ، (أستاذ مساعد) ، (مدرس) ، و يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة 
 

ونوهت انه  يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/Z8iLqRjJrkr8ycL69
 

و اكدت كلية التربية ان  آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة وتسليم الأعمال المطلوبة هو ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ وانه يجوز للجنة المشرفة حجب الجائزة في حالة ظهور ما يتعارض مع الشروط والمعايير المعلنة.

 

جامعة حلوان تربية حلوان أعضاء هيئة التدريس كلية التربية جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار إيجار أجنحة الناشرين المصريين والعرب في معرض القاهرة للكتاب

المصري البورسعيدي يناقش تعيين مدير فني أجنبي خلفا لـ إيهاب جلال

تكرار سيناريو خيرسون؟..أوكرانيا تعلن بدء انسحاب روسيا من زابوريجيا

انتهاك للخصوصية..غضب وسخرية بعد إعلان نتفليكس مسلسل لهاري وزوجته ميجان ماركل

بعد تأجيل محاكمته بتهمة تهريب الآثار لأوروبا..شقيق بطرس غالي يواجه السجن المشدد

وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للإيفاد لدعم مشروعات التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ