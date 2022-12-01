مدخنة 10 أمتار.. النيابة العامة تأمر بمعاينة مصنع الصعيدي بعد اختناق 11عاملا

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة اختناق أحد عشر عاملًا بمصنع ملابس بشبين الكوم من أدخنة مصنع الصعيدي المجاور حيث توصلت التحقيقات إلى أن المصنع بن مدخنةً يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار لذلك استدعت النيابة العامة مدير مصنع الصعيدي للأدخنة لسؤاله، وشكلت لجنة من «جهاز شؤون البيئة» للانتقال لمعاينة المصنع، وإجراء قياسات الهواء والأدخنة والغازات به بيانًا لمدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها، وبيان أوجه القصور فيها، ومَا إذا كانت تُشكل أيَّ خطورة على الأرواح، وتحديد المسؤول عن ذلك، وسند مسؤوليته، وكانت النيابة العامة قد عاينت المصنعَ



حيث توصلت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة -حتى ساعته- إلى اختناق أحد عشر عاملًا وعاملة بمصنع «نيدل كرافت للملابس»؛ بسبب تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع «الصعيدي للأدخنة» المجاور، حيث شاهدت النيابة العامة من تسجيلات آلات المراقبة بالمصنع محل عمل المصابين لقطاتِ اختانقهم وفرارهم من الدخان، وسقوط إحدى العاملات بسبب الاختناق ومحاولة إسعافها، حيث اتهم بعضُ المصابين في التحقيقات مسؤول مصنع «الصعيدي للأدخنة» لمسؤوليته عن إحداث إصابتهم.



كما ندبت النيابة العامة خبراء «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» لمعاينة المصنع، وبيان مدى وجود نواتج احتراق به، واستدعت باقي المصابين لسماع شهادتهم، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.