ننشر رابط التسجيل بمسابقة اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن إطلاق جائزة (عضو هيئة التدريس المتميز)، وذلك من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

و كشفت كلية التربية عن تفاصيل المسابقة انه تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي (أستاذ وأستاذ متفرغ) ، (أستاذ مساعد) ، (مدرس) ، و يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة



ونوهت انه يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/Z8iLqRjJrkr8ycL69



وكشف الدكتور حسام حمدي عميد تربية حلوان أن شروط التقدم للمسابقة تشمل الآتي :