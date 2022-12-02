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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط التسجيل بمسابقة اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن إطلاق جائزة (عضو هيئة التدريس المتميز)، وذلك من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي وذلك  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية . 

و كشفت كلية التربية عن تفاصيل المسابقة انه  تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي (أستاذ وأستاذ متفرغ) ، (أستاذ مساعد) ، (مدرس) ، و يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة 
 

ونوهت انه  يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/Z8iLqRjJrkr8ycL69
 

وكشف  الدكتور حسام حمدي عميد تربية حلوان  أن شروط التقدم للمسابقة تشمل الآتي  : 

  • يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  • الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.
  • حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.
  • الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.
  •  ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن ٢٠٪ ، وتكون بعذر مقبول.
  •  المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.
  •  الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.
  • الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.
  •  ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
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