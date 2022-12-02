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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم الاجتماع: سياسة الرئيس بإنشاء الجامعات الجديدة هدفها التميز والاهتمام بالشباب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع، أن  الجامعات الأهلية الجديدة في مصر هي صروح عظيمة و شامخة وينبغي على كل المصريين أن يفخروا بهذه الإنجازات .

وأوضحت هالة يسري خلال لقائها على قناة “سي بي سي ” ان الرئيس السيسي تجول في المدينة المنصورة الجديدة ومر على مجموعة من الشباب المبدعين الذين يقومن بأعمال الرسم وعلق الرئيس السيسي عليهم “احنا لازم نعمل مسابقة ولازم كلكم تشتركو في هذه المسابقة ". 


واضافت ان الرئيس هنا  لا يكتفي بتشجيعهم على ممارسة الفن، وإنما أيضا فتح أمامهم أبواب التألق والتنافس الشريف.

وقالت الدكتورة هالة يسري  نحن نحتاج إلى ترسيخ بعض المفاهيم الهامة بالفنون بكل أنواعها بالآداب بكل أنواعها والاهتمام بالعلم وهذا هوا التميز  في الجامعة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة و كل الجامعات الجديدة.

وانهت الدكتورة هالة يسري ، حديثها قائلة، ان الرئيس السيسي يشجع الشباب ويفكر بصوت عالي ويقدم مقترحات لكي يحسن أداء هذه المؤسسات ويقوي قدراتها .

هالة يسري الرئيس السيسي الجامعات الجديدة الشباب

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