أحمد الكأس يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ نادي شربين الرياضي

أعرب أحمد الكأس، نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته، بزيارة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، لنادي شربين الرياضي.



وقال أحمد الكأس، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بزيارة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لنادي شربين الرياضي ومتابعة فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم برنامج "كابيتانو مصر".



وأضاف :" برنامج كابيتانو مصر، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويهدف لاكتشاف مواهب كرة القدم، خلال السنوات المقبلة".



وتابع :" كان لي عظيم الشرف إني استقبل الرئيس السيسي في شربين، ضمن فعاليات أكاديمية كابيتانو، فالأكاديمية وضعتني من أجل شرح كافة الأمور الخاصة بالأكاديمية، وشعرت بحنان الأب بمجرد رؤية الرئيس السيسي، والجميع شعر بأنه أب لكل المصريين في تعامله مع مواهب كابيتانو مصر ، وبخاصة الطفل الذي وقع له على الكرة وطالبه بالسير على خطى محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني.

وأكمل:" أحد اللاعبين تحدث مع الرئيس السيسي وأبلغه أنه يحتفل اليوم بعيد ميلاده وطلب منه التوقيع على الكرة، وهو ما استقبله الرئيس بصدر رحب، كما حرص على توجيه نصائح للاعب وزملائه، وطالبهم ببذل مزيد من العرق لتحقيق طموحاتهم، حتى يصبح لدى مصر نماذج رياضية مشرفة أسوة بمحمد صلاح".



وواصل:" كابيتانو مصر، يعد أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ،ضمن خطة وزارة الشباب للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة".