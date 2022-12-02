طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على منطقة كاترين 5 درجات مئوية.

ويكون طقس اليوم الجمعة مائلا للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.،بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة

ويشمل طقس اليوم ظاهرة جوية في الصباح الباكر وهي الشبورة المائية صباحا حيث قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الشبورة

وحذرت الهيئة من انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية والتي تكون سمة الأيام المقبلة، فيما تمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية علي شمال أفريقيا؛ حيث تعمل علي استقرار الأحوال الجوية و تتكون الشبورة المائية علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

أمطار خفيفة

وضمن طقس اليوم ، توقع الخبراء فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ضمن طقس اليوم تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 20 9

سيوة 20 9

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 28 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 16

نخل 21 5

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 23 8

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20