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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

نورهان عادل
نورهان عادل

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، فضلا عن ظهور الشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

لمزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد احوال الطقس

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