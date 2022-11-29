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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

أمطار رعدية 
أمطار رعدية 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ، والذي يشمل أمطار رعدية على عدة مناطق فضلا عن انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة لتصل الصغرى على منطقة سانت كاترين إلى 7 درجات مئوية.

وعن حالة طقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

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كما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية

وكشف خبراء الأرصاد عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

أمطار رعدية 

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ضمن حالة طقس اليوم ، تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.75 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم :

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 15
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 16
دمنهور 22 15
كفر الشيخ 22 16
المنصورة 22 15
دمياط 22 16
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 14
الزقازيق 22 16
شبين الكوم 22 15
طنطا 21 15 
شلاتين 30 20
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 15
وادي النطرون 22 16
مطروح 21 14
السلوم 20 9
سيوة 22 10
العريش 22 16
رفح 22 16
الطور 25 16
كاترين 19 7
رأس سدر 24 14
نخل 19 7
طابا 22 15
نويبع 23 14
حلايب 27 20
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 26 18
مرسى علم 25 19
الفيوم 22 13
بني سويف 23 12
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 13
قنا 27 14
الأقصر 28 15
أسوان 29 15
الوادي الجديد 27 13
أبوسمبل 26 16
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 26 20

طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية امطار أمطار رعدية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

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