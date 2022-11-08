مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وذكرت الهيئة- في بيان، أمس الإثنين- أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.



وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر.



العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنها 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

شلاتين 28 21

الإسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادي النطرون 26 17

مطروح 25 17

السلوم 25 16

سيوة 25 13

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 26 18

كاترين 21 12

رأس سدر 25 14

نخل 23 13

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 21

الفيوم 26 16

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 14

سوهاج 27 15

قنا 28 14

الأقصر 28 16

أسوان 28 17

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية



العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 31 18

الرياض 34 17

المنامة 32 26

أبوظبي 35 24

الدوحة 33 25

الكويت 29 17

دمشق 20 09

بيروت 22 16

عمان 18 09

القدس 18 10

غزة 22 14

بغداد 25 12

مسقط 31 25

صنعاء 27 08

الخرطوم 37 19

طرابلس 24 14

تونس 27 13

الجزائر 24 15

الرباط 25 14

نواكشوط 34 21



وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 16 04

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 27 12

نيودلهي 29 19

جاكرتا 31 25

بكين 17 02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 20 10

أثينا 20 13

روما 20 09

باريس 16 11

مدريد 16 10

برلين 15 10

لندن 14 10

مونتريال 12 01-

موسكو 06 48

نيويورك 25 08

واشنطن 26 09

أديس أبابا 25 08