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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد : انتظروا أمطارًا ليلا على القاهرة الكبرى وعدة مناطق | طقس اليوم

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،أن طقس اليوم، الاثنين، يشهد فرص لسقوط الأمطار خلال ساعات الليل، على مناطق متفرقة بالبلاد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن طقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا، على القاهرة الكبرى بنسبة تقريبا 20%، وتكون الأجواء غائمة جزئيا خلال ساعات منتصف النهار.

ويشهد عدة مناطق بالبلاد خلال طقس اليوم، أيضا أمطار بنسبة حدوث 40%، على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حيث تشتد هناك إلى المعدلات المتوسطة.

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بالاضافة إلى ذلك تشهد مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد، خلال طقس اليوم، أمطار خفيفة أيضا بنسبة حدوث 30% ، وتكون الأجواء غائمة جزئيا.

أما عن حالة طقس اليوم، خلال ساعات النهار تكون الأجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة.

وعن حالة البحرين، البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وحالة البحر الأحمر يكون خفيف وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المسجلة خلال طقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 درجة
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة

طقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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