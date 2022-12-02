غداً .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق في دسوق بـ كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق، غداً، السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بشبكة الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وفي سياق متصل، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بياناً إعلامياً، ذكرت فيه المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، غداً، السبت، وهي : شارع المحلج، السوق الجديد، الكوبري العلوي، حي البرماوي، حي المحرقة، مساكن الصفا.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد تطوراً كبيراً في خدمات قطاع الكهرباء المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية ورفع كفاءة الشبكة على مدار العام.