عبدالملك: خروج الدنمارك مفاجأة.. ولاعبي ألمانيا تركيزهم كان بعيدًا عن كرة القدم

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن لاعبي منتخب المانيا قاموا بتشتيت أنفسهم، وقاموا بالتركيز في عدة موضوعات بعيدة عن كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، عبر شاشة قناة etc: "كيميتش لاعب منتخب المانيا خرج بتصريحات قبل البطولة عن سبب إقامة المونديال في قطر، رغم أنه سبق لعب مع البايرن في الدوحة خلال مونديال الأندية".

وأضاف: "ألمانيا لديها تاريخ أسود في السياسة، حتى انفانتينو تحدث في هذا الموضوع، ما يحدث من الأوروبيين بسبب الغيرة من النجاح الكبير من دولة قطر في تنظيم المونديال بهذا الشكل، هما حاولوا اقحام السياسة بالرياضة بهذا الشكل".

وواصل: "مستغرب جدا أن هناك لاعبين مسلمين في منتخب المانيا مثل جوندوجان ورودريجر، ".

وتابع عبدالملك: "منتخب الدنمارك كان مرشحا ليكون الحصان الأسود، هو منتخب حالته غريبة، قدموا مستوى جيد أمام فرنسا، وخروج المنتخب الدنماركي كان مفاجئ للغاية".

وواصل: "منتخب تونس كان في حاجة لـ علي معلول في بعض المباريات، كما تم ابعاد سيف الجزيري، لأن جلال القادري لديه ترتيب معين في المهاجمين".

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