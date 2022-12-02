صدمة من إدارة الزمالك لـ إمام عاشور وغلق ملف عودة فرجاني

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قرر إرجاء ملف مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور خلال الفترة الحالية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن الزمالك رفض فتح ملف المفاوضات بشأن تجديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق في الوقت الراهن.

وأضاف: "فيريرا يرفض مناقشة عروض احتراف حسام عبدالمجيد، لكن إدارة النادي ترفض فكرة التخلي عنه، وكذلك الجهاز الفني، ولكن مسألة احترافه في إنجلترا تحديدًا تتطلب مشاركته مع منتخب مصر في نسبة معينة من المباريات".

وواصل: "إدارة الزمالك اغلقت ملف استعادة فرجاني ساسي بعد مستواه المتواضع مع منتخب تونس الأول".

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