بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب من الاتفاق على تحديد ‏سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا، عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية ‏للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.‏

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين بأقصى ‏تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على ‏خوض حربها ضد أوكرانيا.‏

وقال المسؤول إن دول مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن ‏سقف الأسعار، وأبدوا ارتياحًا كبيرًا بشأن الآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات ‏النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.‏

من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل لصفقة بشأن تحديد سعر 60 دولاًرً كسقف لسعر برميل النفط الروسي، في محاولاتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي يوم الاثنين، وهو الموعد المقرر لتطبيق العقوبات على النفط الروسي.

بولندا تضغط

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن بولندا تواصل الضغط لتشديد حزمة العقوبات قبل التوقيع على صفقة سقف الأسعار، مشيرةً إلى أن وارسو تريد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بخطة تحديد سقف للأسعار.

وتدرس الكتلة الأوروبية أيضاً آلية من شأنها السماح بإجراء تقييمات منتظمة ومراجعات محتملة للسعر كل شهرين، وفقًا لمسودة الوثيقة. يناير عام 2023. ثمة آلية أخرى تنص على أنه ضرورة خفض السعر بنسبة 5% على الأقل من متوسط أسعار السوق عند أي إعادة ضبط مستقبلية لسقف سعر النفط.

والهدف الكامن خلف فرض سقف لسعر النفط الروسي، الذي اقترحته الولايات المتحدة للمرة الأولى وسط مخاوف من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية، يتمثل في المحافظة على تدفق النفط الروسي لتجنب ارتفاع الأسعار العالمية، مع الحد من عائدات موسكو أيضاً.

وأشار نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، يوم الخميس، إلى أن سقفاً قدره 60 دولارًا أمريكيًا ستكون مقبولة بالنسبة إلى واشنطن، قائلاً إن هذا السعر يتراوح "ضمن النطاق" الذي ناقشته مجموعة السبع.

وأمهلت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بولندا حتى الساعة الرابعة مساءً في بروكسل لإجراء مشاورات داخلية حول مسودة اتفاق.

في المقابل، طالبت بولندا ودول البلطيق بإحراز تقدم أكثر ثباتًا بشأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وهذه الإجراءات من المتوقع إيضاحها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مقترحات لمعالجة التحايل على العقوبات واستخدام الأصول المجمدة ومحاسبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.