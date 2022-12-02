عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب من الاتفاق على تحديد ‏سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا، عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية ‏للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.‏

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين بأقصى ‏تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على ‏خوض حربها ضد أوكرانيا.‏

وقال المسؤول إن دول مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن ‏سقف الأسعار، وأبدوا ارتياحًا كبيرًا بشأن الآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات ‏النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.‏

من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل لصفقة بشأن تحديد سعر 60 دولاًرً كسقف لسعر برميل النفط الروسي، في محاولاتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي يوم الاثنين، وهو الموعد المقرر لتطبيق العقوبات على النفط الروسي.

الخزانة الأمريكية تكشف عن سقف سعر النفط الروسي.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لأسعار النفط الروسي

بولندا تضغط

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن بولندا تواصل الضغط لتشديد حزمة العقوبات قبل التوقيع على صفقة سقف الأسعار، مشيرةً إلى أن وارسو تريد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بخطة تحديد سقف للأسعار.

وتدرس الكتلة الأوروبية أيضاً آلية من شأنها السماح بإجراء تقييمات منتظمة ومراجعات محتملة للسعر كل شهرين، وفقًا لمسودة الوثيقة. يناير عام 2023. ثمة آلية أخرى تنص على أنه ضرورة خفض السعر بنسبة 5% على الأقل من متوسط أسعار السوق عند أي إعادة ضبط مستقبلية لسقف سعر النفط.

والهدف الكامن خلف فرض سقف لسعر النفط الروسي، الذي اقترحته الولايات المتحدة للمرة الأولى وسط مخاوف من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية، يتمثل في المحافظة على تدفق النفط الروسي لتجنب ارتفاع الأسعار العالمية، مع الحد من عائدات موسكو أيضاً.

وأشار نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، يوم الخميس، إلى أن سقفاً قدره 60 دولارًا أمريكيًا ستكون مقبولة بالنسبة إلى واشنطن، قائلاً إن هذا السعر يتراوح "ضمن النطاق" الذي ناقشته مجموعة السبع.

الاتحاد الأوروبي يلغي اجتماعا لمناقشة سقف أسعار النفط الروسي

دبلوماسيون: بروكسل تؤجل المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي حتى الأسبوع المقبل

وأمهلت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بولندا حتى الساعة الرابعة مساءً في بروكسل لإجراء مشاورات داخلية حول مسودة اتفاق.

في المقابل، طالبت بولندا ودول البلطيق بإحراز تقدم أكثر ثباتًا بشأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وهذه الإجراءات من المتوقع إيضاحها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مقترحات لمعالجة التحايل على العقوبات واستخدام الأصول المجمدة ومحاسبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

 

 

واشنطن روسيا الولايات المتحدة النفط سعر برميل النفط سعر النفط النفط الروسي أسعار النفط الروسي دول مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

موضوعات متعلقة

الخزانة الأمريكية تكشف عن سقف سعر النفط الروسي.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لأسعار النفط الروسي

للمرة الثانية.. أوروبا تفشل في الاتفاق على تحديد سقف سعر النفط الروسي

خنق سوق الطاقة العالمية.. تداعيات خطيرة للقرار الأمريكي بتحديد سعر النفط الروسي

دبلوماسيون: بروكسل تؤجل المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي حتى الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

دعمًا لصناعة النشر .. تخفيض أسعار إيجار الأجنحة بـ معرض القاهرة للكتاب

بأقل من 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تابلت سامسونج جالاكسي A7

كاتب صحفي: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر

حصن نفسك من الفتن بعشرة آيات يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ