إعلامي سعودي يكشف حقيقة توقيع رونالدو رسميا لـ النصر.. خاص

كشف الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي، حقيقة توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، على عقود انضمامه إلى نادي النصر السعودي.



وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن توقيع كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو في العام الواحد.



وقال عاطف الأحمدي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: توقيع رونالدو رسميا للنصر؟ مستحيل، اللاعب متواجد حاليا مع منتخب البرتغال، وأي خطوة سيتخذها اللاعب بشأن مستقبله ستكون بعد بطولة كأس العالم".



أضاف: "رونالدو بالفعل قريبا بقوة من نادي النصر وفقا للأنباء المتداولة"، لكن مثلما أكدت لا يوجد توقيع رسمي حتى الآن.



ويتواجد رونالدو “حاليا” مع منتخب البرتغال في قطر، لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.



وحجز منتخب البرتغال بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على أوروجواي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.



ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.