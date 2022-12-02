والدة الطالب جوفاني: فخورة وسعيدة جدا لتكريم الرئيس السيسي| فيديو

أجرت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا من داخل مدينة " المنصورة الجديدة " ، والتقت من خلاله بـ الطالبة رنا حامد التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح " المنصورة الجديدة " .

والتقت كاميرا " أكسترا نيوز " بوالدة الطالب "جوفاني" "هدى وليم" الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح "المنصورة الجديدة": "كنت فخورة جدا وسعيدة .. وأبني جوفاني متفوق من صغره ، وبيحب العزف جدا ، والموسيقى ، وبدأ العزف من عمر 4 سنوات .

وتابعت والدة الطفل " جوفاني " : كنت عارفة مواهب أبني من صغره ، وكنت في ضهره ، وبجيبله مدرسين موسيقى ، ورسم ، مردفة : " بيحس بالمسؤولية وبيحط الهدف قدامه وبيوصله وكان من صغره نفسه يطلع دكتور عظام " .. وأخترنا جامعة المنصورة الجديدة .