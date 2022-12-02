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رئيس التحرير
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بين الناس

مياه المنيا تعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع التعليم واليونيسيف

صدى البلد

عقد المهندس رجب السعيد جبر  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، الاجتماع التنسيقى لمشروع صحتهم مستقبلهم، لمناقشة البدء في تنفيذ مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والممول من اليونيسيف، والذي يستهدف ١٥٠ مدرسة بعدد ٥ مراكز وهي (المنيا وابوقرقاص وسمالوط ومطاي وبني مزار)؛ حيث يهدف إلي رفع الوعي البيئي والمائي والصحى والتغيرات المناخية لدي تلاميذ المدارس الإبتدائية على مدار العام الدراسي الحالي، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، ومنسق عام المشروع، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم والشركة.

 

وأشار السعيد، أنه قد تم عقد اجتماع لمديري المدارس المشاركة بالمشروع، وذلك للتعريف بأهداف وآليات تنفيذه، كما تم تنفيذ تدريب لعدد ٣٠٠ أخصائي لمنسقي الأنشطة، وذلك لوضع الخطة التنفيذية للمشروع بالمدارس المختارة.

 

وأضاف الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، أنه جاري تنفيذ أنشطة المشروع لنشر عدد من الرسائل التوعوية حول ٦ مراحل والتى تتضمن (ترشيد إستهلاك مياه الشرب - الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي- التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة - النظافة الشخصية- التغيرات المناخية)، وتنفيذ الأنشطة مع التلاميذ وذلك من خلال محاور عدة منها تفعيل دور الإذاعة المدرسية في طابور الصباح - تنفيذ ندوات توعيه داخل الفصول - تنفيذ ورش رسم وتلوين عن السلوكيات الإيجابية والسلبية - تنفيذ الأنشطة التفاعلية، علاوة على المعسكرات التي تقيمها المدرسة متمثلة في الحفاظ على دورات المياه والنظافة العامة للمدرسة وغرس الأشجار.

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