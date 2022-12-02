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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

تحصين المواشي في
تحصين المواشي في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحصين 130 ألفا و 450 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من المستهدف والذي يبلغ 211 ألفاً و 969 رأس ماشية، من بينهم 119 ألفاً و157 بقرة، و54 ألفاً و 348 جاموساً، و340 ألفاً و31 غنما، و4 آلاف و433 ماعزاً، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تأتي الحملة في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.


وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية وكافة الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي انطلقت الأسبوع الماضي بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.


وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال التحصين والترقيم، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقما قوميا، وسيتم  استخدام سن استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع أتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.


وأكد بشار، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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