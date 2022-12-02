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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستعد للمساءلة.. برلماني يعتذر لـ وزارة الداخلية بسبب اتهام سائقه بجريمة جنائية

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

قدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، اعتذارًا إلى وزارة الداخلية وجميع العاملين بها من ضباط وأفراد ومجندين، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

نائب يعتذر لوزارة الداخلية

وقال "حماد"، خلال كلمة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أتوجه إلى وزير الداخلية ولكل ضباط ومجندي الوزارة بالاعتذار عما بدر في كمين 15 مايو"، مضيفًا: "أعلن استعدادي الكامل لتحمل المسؤولية والمحاسبة إذا صدر مني أي تصرف غير مقبول تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية".

وتابع عضو مجلس النواب: "ليس من المعقول أن يكون هذا التصرف هو رد جميل للشرطة المصرية الساهرة على حماية مصر والأمن الداخلي.. ومستعد لأي مساءلة عما حدث.. و أجدد اعتذاري لوزارة الداخلية.. وأدعو الله أن يوفقهم ويعينهم على أداء واجبهم الوطني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سائق نائب حلوان بكمين أمني بمنطقة 15 مايو، بحوزته كمية من المخدرات، حيث حاول السائق الهروب من جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حيازة مواد مخدرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من كمين شرطة بقسم 15 مايو، يفيد بضبط سائق عضو بمجلس النواب، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وطبنجة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد باشرت جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقات موسعة حول ضبط سائق خاص لعضو مجلس النواب، بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء ضبطه في كمين شرطة 15 مايو بحلوان.

وزارة الداخلية مجلس النواب حلوان النائب عيد حماد مديرية امن القاهرة

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