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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تكرم طلاب كلية العلوم لتصميمهم سيارة ذاتية الحركة وكاشف الإشعاعات

صدى البلد

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فريق من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الفيزياء بكلية العلوم ، والذين نجحوا من خلال مشاريع تخرجهم في تصميم روبوت ذكي "سيارة ذاتية الحركة"، يمكن استخدامها لاكتشاف التلوث الإشعاعي و قياس الجرعات الإشعاعية.

وتصميم كاشف الإشعاعات، بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية والدكتور حسين عبدالحافظ والدكتور زكريا عطية وكلاء الكلية  والدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد عبد الخالق بأفكار الطلاب الاستثنائية والفريدة من خلال مشاريع تخرجهم، والتي تبرهن علي جدارتهم في مجال البحث العلمي، والذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

نظراً لما تشهده الجامعات المصرية من اهتمام ملموس من قبل القيادة السياسية وخاصة في مجال البحث العلمي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، بهدف إحداث تغيير إيجابي في كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر.

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وأكد "عبد الخالق" على دعم الجامعة اللامحدود لكل الباحثين والمخترعين بالجامعة، وذلك من خلال وحدات دعم ورعاية الموهوبين و نقل التكنولوجيا بالجامعة، داعياً جميع المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية بضرورة دعمهم ومساندتهم، حتى يتم تطبيق تلك  الابتكارات بشكل ملموس علي أرض  الواقع من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم انه يمكن استخدام كاشف الإشعاعات في المعامل الطلابية والبحثية بتكلفة 10% من المستخدم حالياً، وقد تم اختباره و مقارنة نتائجه والحصول على نتائج ذات دقة عالية، موضحاً انه تم الحصول على "مشروعي بدايتي" من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمقدم لدعم أفضل مشروعات التخرج للطلاب والمقبولة فنياً.

وأضاف الدكتور خالد صابر رئيس قسم الفيزياء، أن أعضاء هيئة التدريس المشرفين علي مشاريع التخرج هم رئيس القسم والدكتور أحمد يوسف الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمود هارون والدكتور أحمد رفعت مدرسين مساعدين بالقسم، وشارك بها كلاً من الطالبة مها ماهر، الطالبة شيماء محمد، الطالبة ندا حسن والطالبة مريم علاء.

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