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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشيد برئاسة مصر لقمة المناخ COP27

علما مصر وروسيا
علما مصر وروسيا

أشاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين برئاسة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن فيرشينين استقبل السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري، وبحث معه نتائج قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وأضاف البيان أن فيرشينين أعرب عن تقدير روسيا الكبير للجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ، مشددًا على أهمية القرار الصادر عن القمة بشأن إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على تجمل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

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واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار التعاون بين مصر وروسيا في قضايا المناخ، كما تطرقت مباحثاتهما إلى العلاقة بين قضايا المناخ والأمن.

وناقش نائب وزير الخارجية الروسي أيضًا مع السفير المصري القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات لضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الدول الأكثر احتياجًا في القارة الأفريقية.

روسيا مصر COP27 شرم الشيخ المناخ

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