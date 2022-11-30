خلال ندوة لمناقشة توصيات COP27.. منح درع جامعة بدر لسفير المناخ الأوروبي

أعلن الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس جامعة بدر للتعاون الدولى وشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن كلية اللغات والترجمة عقدت ندوة حول كواليس وتوصيات مؤتمر المناخ تحت عنوان "cop27 الكواليس والتوصيات.

واستضافت الندوة، الدكتور مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ للإتحاد الأوروبى ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى وتم منحه درع الجامعة وقد قدم له درع التكريم الدكتور عمرو الاتربي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيراً إلى أن الندوة أقيمت برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فى ذات السياق، أضاف الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن كلية اللغات نظمت مبادرة مع بداية شهر "نوفمبر" تحت عنوان "شهر البيئة" وتتضمن عقد ندوة عن مؤتمر المناخ وتنظيم مسابقات عن: "الترجمة، المقال، الفيديو، الرسم الفنى عن موضوعات البيئة، والتغيرات المناخية".. لافتاً أن ندوة الكلية تم تنظيمها بعد نجاح "مؤتمر cop27"؛ لتنقل لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية تفاصيل المؤتمر وما إنتهى إليه من توصيات و قرارات.

من جانبها، أفادت الدكتورة رشا كمال، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع "BUC"، أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى الكلية تفاعلوا مع الندوة و السفير الشربينى، خاصة مع إلقاء الضوء حول الكثير من المخاطر التى تحيط بكوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والربط بينها وبين ما إتخذته مؤتمر المناخ بـ"مدينة شرم الشيخ" فى محافظة جنوب سيناء من توصيات و قرارات.. مشيرةً أن الكلية بصدد الإنضمام لمبادرة المليون شاب المتطوع للتكيف المناخى.. مشيدةً بما قدمته الندوة من كواليس وتوصيات لمؤتمر المناخ.

فى الموضوع ذاته، ركزت الدكتورة فاطمة طاهر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "BUC"، على الدور الذى تلعبه "كلية اللغات والترجمة" بجامعة بدر وإهتمامها بتوعية طلابها بمخاطر التغيرات المناخية ودور الطالب كسفير للمناخ داخل أسرته.

فى سياق متصل، أشارت الدكتورة نهاد منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمى "BUC"، إلى أهمية الدور الذى يقوم به سفراء المناخ والدور الملقى على عاتق كل فرد فى المجتمع لحماية كوكب الأرض خاصة مع حضورها "مؤتمر cop27" ومشاركتها فى أعمال الترجمة الفورية خلال فعالياته.

تحدثت أيضا فى السياق نفسه، الدكتورة أمانى الملاح، أستاذ مساعد طب بيطرى بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية مبادرة المليون شاب متطوع، ونوهت بإقبال شباب الجامعات على التطوع لخدمة قضايا المناخ والبيئة.

حضر ندوة حول كواليس وتوصيات مؤتمر المناخ فى الكلية رؤساء الاقسام بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.