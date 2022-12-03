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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية

الدكتور مجدى يعقوب
الدكتور مجدى يعقوب

تشهد فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيسًا شرفيًا "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر.

ويشارك في حفل التنصيب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائباً عن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطانى جاريث بايلي، والوزير عمرو موسي والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسئولى الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أنها تشعر بسعادة بالغة بتعيين السير مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة، وأنها على ثقة بأن هذا التنصيب سيثمر بالكثير من النجاحات للجامعة لتستمر في تحقيق أهدافها ومسيرة الإنجازات الحافلة التي بدأت على يد والدها مؤسس الجامعة الأستاذ الراحل محمد فريد خميس.

وأضافت "خميس"، أن الجامعة البريطانية في سنة واحدة ضمت قامتين في العلم والمعرفة، وهما السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وهو ما يؤكد وبقوة على عراقة الجامعة البريطانية باعتبارها منارة للعلم والمعرفة، وحرصًا منها على مواصلة ضم الخبرات والكوادر المتميزة لرئاستها.

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من جانبه قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن تعيين السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية يعكس مدي تقدير أسرة الجامعة البريطانية له ولإنجازاته خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر وبريطانيا، وهو ما يساهم  في زيادة مجالات التفوق والتميز بالجامعة على المستوى المحلي والعالمي، وإضافة مزيج من الخبرات العلمية والعملية للجامعة.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية في مصر هي أول جامعة في مصر والشرق الأوسط تحظي بتعيين السير مجدي يعقوب منقذ القلوب العالمي رئيسًا شرفيًا لها، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير الذي حققته الجامعة منذ تأسيسها،

جديرًا بالذكر، أن السير مجدي يعقوب، انضم إلى أسرة الجامعة البريطانية في مصرعام 2006، بمنصب عضوًا بمجلس أمناء الجامعة، كما منح الأستاذ الراحل محمد فريد خميس مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، درجة الدكتوراة الفخرية للسير مجدي يعقوب، في أكتوبر عام 2015، تقديرا لرحلة عطائه الكبيرة فى خدمة المجتمع، وإسهاماته العلمية والابتكارية فى مجال جراحة القلب، وإعداد الكوادر العلمية والمهنية والطبية لخدمة الوطن.

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