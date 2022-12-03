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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة بمركز بحوث ودراسات إعلام القاهرة

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك برعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعم الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة .

ويشارك في ندوة المركز من الضيوف المتحدثين كل من الدكتور  منى الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بجامعة القاهرة، والمستشار علاء الشيمي وكيل قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل، والفنان المهندس محمد ثروت، والدكتو ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بدار الاوبرا المصرية ممثلا عن وزارة الثقافة.
 

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وتتضمن فعاليات الندوة انصات الضيوف المتحدثين أولا لمناقشات الطلبة ورؤيتهم المطروحة ازاء القضايا الإجتماعية التي تهم فئة الشباب في المقام الأول ، ثم مناقشة كل يتعلق بالعنف وأشكاله وكيفية مناهضته، والتعريف بالحملة العالمية الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وما حققته المرأة المصرية والعربية والعالمية، منذ بداية هذه الحملة وحتى الآن، إضافة إلى استعراض جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة من خلال مؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني، ودور الإعلام والدراما والقوة الناعمة بشكل عام في مناهضة العنف ضد المرأة المصرية.

وتتبع ندوة مركز المرأة المنتظر عقدها أسلوبا جديدا في إدارتها من خلال انصات ضيوف الندوة المتحدثين لنقاشات الطلبة أولا ثم التعقيب عليها لاحقا، في بادرة تهدف إلى أولوية الانصات إلى منظور الشباب أولا والتعرف على رؤيتهم ازاء كل ما يهمهم.

رئيس جامعة القاهرة مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة حقوق الإنسان كلية الاعلام جامعة القاهرة عميد كلية الاعلام دار الاوبرا المصري

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