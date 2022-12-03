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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 18 طبيبا إلى مستشفي بئر العبد للكشف على المواطنين مجانا.. بالأسماء

كشف بأسماء الأطباء
كشف بأسماء الأطباء تخصصات مختلفة ببئر العبد

وصل إلى مستشفي  بئر العبد المركزي محافظة شمال سيناء، دفعة أطباء تخصصات طبية مختلفة  من أربع جامعات مصرية في إطار برتوكول التعاون بين مديرية الصحة  وكليات الطب بالجامعات المصرية  للكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية  للمواطنين مجانا .

مستشفي  بئر العبد


وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ،   أنه تم توقيع بروتوكول مشترك مع جامعات  (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة) للكشف على المواطنين  وإجراء العمليات الجراحية مجانا .

تخصصات طبية في مستشفي  بئر العبد

 

وتضم دفعة الأطباء  عدة تخصصات طبية وهي  :أطفال وتخدير ، وجراحة مخ واعصاب، و جراحة عيون،  وانف وأذن وعظام  ، اشعة ، جراحة عامة،  جراحة مسالك، جراحة اوعية دموية ، جراحة قلب وصدر ، نساء  توليد ، تخدير ورعاية مركزة .

مستشفي  بئر العبد


حيث يستمر عمل الأطباء في الفترة  من 3/12/2022 حتى 9/12/2022

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مستشفي مجانا بئر العبد مستشفى بئر العبد وزارة الصحة شمال سيناء

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